РИАМО - 26 апр. В этом году в соответствии с посланием президента РФ Федеральному собранию задолженность регионов страны по бюджетным кредитам будет реструктурирована до 2029 года включительно, сообщает пресс-служба министерства финансов России.

В 2020 году Минфин России продлил регионам срок погашения накопленной задолженности по бюджетным кредитам в сумме свыше 800 млрд рублей.

Бюджетный эффект от реализации этих мероприятий в 2021-2024 годах составит 422 млрд рублей. Данные средства являются дополнительным источником финансирования региональных объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов.

В декабре 2020 года Минфин РФ предоставил регионам бюджетные кредиты в объеме 224 млрд рублей, что позволило минимизировать привлечение рыночных заимствований, а также обеспечить выполнение социально значимых расходных обязательств.

В 2021 году в соответствии с посланием президента страны задолженность по бюджетным кредитам будет реструктурирована до 2029 года включительно.

Также во исполнение послания президента в этом году Минфин России окажет поддержку регионам, имеющим значительную задолженность по рыночным заимствованиям, в целях снижения ее доли до 25% от объема налоговых и неналоговых доходов. Общий объем поддержки составит до 176 млрд рублей.

Предоставление новых бюджетных кредитов планируется на срок до 2029 года включительно, с условием проведения регионами ответственной долговой политики.

Реализация указанных мероприятий позволит более чем на 20 млрд рублей в год сократить расходы на обслуживание госдолга субъектов.

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