РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Учащиеся гимназии имени Подольских курсантов в рамках акции почтили память жертв радиационных аварий и катастроф, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

26 апреля, в Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, в гимназии микрорайона Климовск прошла акция, приуроченная к 35-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

В мероприятии приняли участие ликвидаторы аварии, учащиеся гимназии и представители Климовского управления социальной защиты населения.