РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 апр. В преддверии Дня пожарной охраны в средней школе №3 Котельников провели открытый урок, посвященный 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба администрации округа.

Урок проводился с участием сотрудника ГУ МЧС России по Московский области - государственного инспектора Люберец по пожарному надзору Артема Арутюняна.

Ученикам рассказали о событиях того дня, которые привели к масштабной катастрофе, ее ликвидации, радиационном фоне и последствиях. В рамках урока ребятам также рассказали о правилах противопожарной безопасности, объяснили, что нужно делать в случае его возникновения, а также какие меры необходимо предпринять, чтобы избежать возгорания. Все ребята получили брошюры с подробной информацией и номерами телефонов экстренных служб.

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) - крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века.