РИАМО - 26 апр. График отключения горячей воды в текущем летнем сезоне москвичи могут посмотреть на портале mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва», а также на сайте moek.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сервис проверки графика отключения воды расположен по ссылке.

В этом году горячую воду в столице начнут отключать с 11 мая.

«Сервис проверки графика отключения воды открывается на портале mos.ru ежегодно за несколько недель до начала планового отключения горячей воды в городе. За минувшие три года им воспользовались около 7,5 млн человек», — сказал замруководителя департамента информационных технологий Москвы Максим Алексашкин.

Для того, чтобы узнать период отключения горячей воды в конкретном доме, нужно ввести адрес в поисковой строке сервиса. Затем на экране появятся дата и время отключения.

Кроме того, жители столицы смогут сделать настройку уведомлений. Для этого нужно на портале mos.ru зайти в раздел «Настройка подписок». А в приложении «Моя Москва» после уточнения графика можно добавить даты отключения в календарь смартфона.

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