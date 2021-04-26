РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 апр. Учащиеся спортшколы «Котельники» приняли участие в Открытом турнире по боксу СЗАО Москвы в разных весовых категориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По результатам соревнований спортсмены завоевали следующие места: Аюб Хасанов стал победителем в весовой категории до 57 кг; Дмитрий Ситников занял 2 место в весовой категории до 66 кг; Макар Тихонов - бронзовый призер в весовой категории до 57 кг.

Боксеров и их тренера Сергея Горяева поздравили с очередным достижением на соревнованиях.