РИАМО - 26 апр. Заявочную кампанию конкурса «Лидеры России» продлили до 17 мая, подать заявку на участие можно на сайте ЛидерыРоссии.рф. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». О его продлении сообщил генеральный директор АНО, руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

«От многих участников мы стали получать письма и звонки, что они планируют уезжать и не смогут участвовать в дистанционном этапе, который у нас должен был начаться с последних дней апреля. Поэтому мы решили продлить заявочную кампанию до 17 мая», — сказал Комиссаров.

Он добавил, что главное отличие этого сезона от предыдущих заключается в том, что конкурс разделен на профильные специализации.

Подать заявку на участие можно на один из 8 представленных треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также на треки «Студенты» и трек «Международный».

«Всего на сегодняшний день на конкурс зарегистрировались более 140,5 тысяч человек. Больше всего заявок на участие поступает от мужчин – 72%, от женщин – 28%. Топ-3 треков по активности подачи заявок: на первом месте трек «Бизнес и промышленность» – почти 48 тысяч заявок. На втором – трек «Государственное управление» – более 32 тысяч регистраций, на третьем – «Информационные технологии» – более 12 тысяч заявок», – отметил Комиссаров.