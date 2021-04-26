РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. На открытом Кубке городского округа Котельники по чир-спорту три клуба Люберецкой федерации заняли призовые места в командном зачете, сообщает комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Соревнования прошли 24 апреля в СК «Котельники», в них поучаствовали более 400 спортсменов из Москвы и Московской области.

Федерацию городского округа Люберцы по чир-спорту на открытом Кубке представили девять команд: «Олимпия», «Тренд», «Чир Фэм», «Несиди», «Уаилд Кетс», «Резолют, «Альфа», «Фаерс» и «Тирекс». В командном зачете первое место занял клуб «Резолют», второе место - клуб «Тренд» и третье - клуб «Виктори».

Призовые места на соревнованиях по чир-спорту заняли всего более 200 спортсменов.