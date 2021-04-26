РИАМО - 26 апр. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что дополнительных ограничений, связанных с распространением Covid-19, на майские праздники не будет, передает kp.ru.

По ее словам, ограничения продолжают действовать во всех субъектах РФ. Решение о снятии ограничений происходит только рамках одного региона и исходя из ситуации в нем.

«Мы направили органам регионов напоминания о ранее принятых ограничениях. Ничего нового не появляется», - сказала Голикова.

Ранее вице-премьер отмечала, что темпы вакцинации нарастают, что позволит в скором времени снять ограничения в некоторых местах, а позже и повсеместно. Она подчеркнула, что важно не потерять результаты, достигнутые большим трудом, и действовать только в полной уверенности.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>