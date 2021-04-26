РИАМО - 26 апр. В рамках национального проекта «Экология» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе с декабря 2020 года проходят уроки и экскурсии для школьников, посвященные раздельному сбору отходов и проекту «Мегабак», к настоящему моменту в них приняли участие уже более 57 тыс. школьников, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Теперь ребята не только изучают принципы раздельного сбора мусора по системе «ДваБака» и правила утилизации крупного мусора в пунктах «Мегабак», но и смотрят региональные комплексы по переработке отходов с экскурсиями. Там они видят процессы переработки в режиме реального времени. Сейчас на КПО перерабатывают автомобильные шины в рамках акции «Сдай старые шины на переработку!».

«Мы ведем прямые включения, проводим интерактивные экскурсии и показываем, что происходит дальше, после того, как ты закинул отходы в контейнер и уехал. Ребята видят, что их старания, старания родителей не напрасны, зажигаются и еще активнее включаются в процесс разделения отходов», - сказала председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области» Лилия Белова.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский добавил, что сейчас программа разработана только для девятиклассников, но в 2022 году ее планируют запустить для средних и младших классов.

Жители Московской области вовлечены в раздельный сбор отходов с 1 января 2019 года. Благодаря их активному участию в сортировке мусора до конца текущего года более 2,7 млн тонн отсортированных отходов уже отправлено на вторичную переработку.