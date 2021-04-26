РИАМО - 26 апр. На территории Подмосковья и Москвы ночью и утром 27 апреля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и обледенения, в регионе прогнозируется снег с дождем, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве «желтый» уровень объявлен с 00:00 до 10:00 27 апреля, в Подмосковье – с 00:00 до 11:00 27 апреля.

Аналогичный уровень погодной опасности действует в Костромской, Ивановской, Владимирской, Брянской, Курской и Белгородской областей Центрального федерального округа.

В ночь на 27 апреля в Московском регионе будет облачно с прояснениями, прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Температура будет в пределах минус 1 – плюс 1 градуса.

Днем сохранится облачная погода. Также пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Температура ожидается от плюс 7 до плюс 9 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c.

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