РИАМО - 26 апр. Нежилое помещение площадью 118,1 кв м на первом этаже здания 1890 года постройки в столичном районе Замоскворечье выставили на торги с начальной стоимостью 18,2 млн рублей, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Здание расположено по адресу: Большая Пионерская улица, дом 5, строение 1 и находится пешей доступности от метро «Павелецкая». Строение не является объектом культурного наследия.

«Представленное помещение свободно от обременений, оборудовано необходимыми коммуникациями и имеет свободное функциональное назначение. Будущий собственник сможет открыть здесь офис или организовать любой другой бизнес в соответствии с действующим законодательством», – отметил руководитель департамента Иван Щербаков.

По его словам, всего в первом квартале 2021 года город продал собственникам 79 нежилых помещений, 17 из них находятся на территории ЦАО.

Покупателем может являться любое физическое или юридическое лицо, в уставном капитале которого казенная доля не превышает 25%.

Торги пройдут 18 мая, заявки на участие принимают до 7 мая. Изучить характеристики лота или посмотреть помещение с помощью функции «360» можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа для бизнеса».