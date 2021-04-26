РИАМО - 26 апр. Рабочие могут досрочно завершить реконструкцию Большого Каменного моста в центре столицы, объект могут сдать осенью текущего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Восстанавливаем и конструкцию, и декоративные элементы. По плану работы должны были идти до конца 2021 года, но рассчитываем закончить до осени», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что мост не раз перестраивали и меняли место его расположение. В современном виде его построили в 1938 году.

80 лет мост не ремонтировали. Его реконструкция началась в 2020 году. За все время реконструкции будет проделан большой объем работы. Во время ремонтных работ Большой Каменный мост не закрывался полностью для транспорта.