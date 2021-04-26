РИАМО - 26 апр. Астрономическая площадка «Парк неба» откроется для посетителей Московского планетария 1 мая, сообщает пресс-служба планетария.

Здесь собрана уникальная коллекция: солнечные часы – от гигантских площадных до компактных садово-парковых, вид вращающихся серебристых куполов башен-обсерваторий, каменное кольцо Стоунхенджа, пирамида Хеопса и другие экспонаты. Также на площадке разместили самый большой телескоп в столице, которые предназначается для массовых наблюдений.

Посетить «Парк неба» можно с 1 мая по 30 сентября с 11:00 до 21:00 по билету в Большой Звездный зал, после просмотра полнокупольного фильма, а также по индивидуальному билету. Продажа билетов осуществляется день в день и зависит от погоды.

Инструменты «Парка неба», который задумал автор первого советского школьного учебника по астрономии Михаил Набоков, дают возможность отследить астрономическое положение Солнца, Луны, планет, а также звезд над городским горизонтом. Они же представляют гостям историю развития астрономии и наук о Земле.

Летом в Московском планетарии будут проходить дневные наблюдения Солнца в телескоп. Наблюдение будет возможно благодаря специализированным фильтрам. Они позволяют увидеть солнечные пятна и протуберанцы (при их наличии), которые относятся к проявлениям активности звезды. Безопасность проведения наблюдений обеспечат посредством защитных фильтров.

Наблюдения планируются в зависимости от погоды в течение одной недели каждого месяца по понедельникам и средам. Присоединиться к ним можно после двух дневных сеансов. Точные даты и время наблюдений анонсируются накануне, исходя из погоды.

Репертуар Большого Звездного зала и временные правила посещения представлены на сайте планетария.