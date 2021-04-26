РИАМО - 26 апр. В наземном городском транспорте поменяли провайдера для WiFi, теперь сеть MT_FREE работает на 32 магистральных маршрутах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идет о более 1,1 тыс. автобусов и трамваев. А в прошлом году был завершен основной этап обновления Wi-Fi в московском метро. Там максимально доступная скорость интернета достигла 200 Мбит/сек.

«Сейчас такие новости уже не удивляют. Но, если помните, всего несколько лет назад мы даже представить не могли, что Wi-Fi может устойчиво работать под землей», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он добавил, что оборудование для работы Wi-Fi в новых поездах метро «Москва 2020» и МЦД «Иволга» устанавливается еще на заводе. Это экономит много времени перед запуском на линию.