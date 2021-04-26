РИАМО - 26 апр. 17-летний житель Дмитровского городского округа обвиняется в покушении на убийство своего знакомого, подросток попытался застрелить жертву из переделанного под боевой сигнального пистолета, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 25 апреля пьяный подросток пришел ночью в дом к своему знакомому в рабочем поселке Некрасовский. Накануне он переделал сигнальный пистолет под боевой и взял оружие с собой. Он прицелился в спящего знакомого и выстрелил.

На место ЧП была вызвана скорая помощь, потерпевшему удалось выжить, он получил травмы головы и рваную рану в височной области.

По данному уголовному делу проводятся следственные действия. Было осмотрено место происшествия, допрошен обвиняемый, а также свидетели и очевидцы, на месте проверены показания с участием обвиняемого, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.

В ближайшее время следователь будет ходатайствовать о заключении подростка под стражу.

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