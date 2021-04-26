РИАМО - 26 апр. В Московской области более 600 т коммунальных отходов отправили на переработку после областного субботника, мусор вывезли на новые перерабатывающие комплексы, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.
24 апреля в Подмосковье прошел областной субботник. В уборке региона приняли участие более 300 тыс. человек.
Он отметил, что каждый килограмм собранных отходов в ходе субботника направили на КПО для переработки. Налаженная современная инфраструктура позволяет это сделать без особых проблем.
В день субботника региональные операторы перешли на усиленный режим работы, привлекли несколько сотен человек дополнительного персонала, вывели несколько десятков дополнительной мусоровывозящей техники, увеличили парк контейнеров.
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