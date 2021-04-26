РИАМО - 26 апр. Завершающийся месяц вошел в число пяти самых дождливых апрелей в Москве за последние 70 лет, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Проливные дожди 24 апреля не только заметно пополнили копилку осадков, но и стали рекордно сильными для этого дня. Более того, апрель выдался влажным. При месячной норме 44 мм уже выпало 73 мм осадков. Таким образом, нынешнему апрелю удалось войти в пятерку самых дождливых месяцев за последние 70 лет», - говорится в сообщении.

До конца месяца в столичном регионе также обещают дожди, поэтому апрель-2021 может стать самым «сырым» за последние 70 лет.

Самым «мокрым» за все время метеонаблюдений стал апрель 1888 года, когда в Москве выпало 98,8 мм осадков.