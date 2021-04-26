РИАМО - 26 апр. Капитальный ремонт запланирован в кирпичной пятиэтажке на Перовской улице в столице, здание было построено в 1960 году по типовой серии, сообщается на сайте мэра Москвы.

Дом имеет шесть подъездов и включает 81 квартиру. Он находится по адресу: улица Перовская, дом 51.

В доме планируется обновить системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, а также крышу. Сейчас идет разработка проекта.

Пятиэтажки серии II-14 с 1956 по 1964 год строили во всех районах Москвы, но точечно. Обычно на микрорайон приходилось по три таких дома. Чаще всего их строили из кирпича.

В первом квартале 2021 года в Москве согласовали 265 проектов капитального ремонта домов. В зданиях хотят обновить фасады, коммуникации, подъезды и другие общие помещения.