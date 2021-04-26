РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. Во дворце спорта «Триумф» Люберец завершился ежегодный турнир по шахматам, на нем спортсмены городского округа завоевали шесть призовых мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В традиционных соревнованиях по шахматам «Кубок Гагарина» спортсмены из Люберец завоевали пять золотых и одну бронзовую награду в разных возрастных группах. Победителей и призеров отметили кубками, медалями и грамотами от комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа.

Всего в турнире поучаствовали 202 юных шахматиста из Москвы и Московской области.