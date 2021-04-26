РИАМО - 26 апр. Строительная готовность станции Щукинская МЦД-2 составляет 80%, летом вокзал заработает, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
От станции Щукинская на Таганско-Краснопресненскую линию и наземный транспорт можно пересесть за несколько минут. Это можно будет сделать по крытой пешеходной галерее.
Новая станция сделает поездки комфортнее более чем для 122 тыс. человек.
Около станции обустроят наземный пешеходный переход, также там появятся вестибюль с лифтами и эскалаторами и две платформы с навесами на всю длину.
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