РИАМО - 26 апр. В российской столице не хватает мечетей, из-за этого мусульмане на службах вынуждены молиться на улице, сообщил глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбир Крганов.

«Хочу отметить такую большую проблему как нехватка мечетей (в Москве - ред). На миллионы мусульман всего четыре мечети, люди не помещаются», - сказал Крганов.

Он отметил, что на службах по пятницам в столице более 30 тыс. мусульман вынуждены молиться на улице, потому что люди не умещаются в мечети.

Ранее он сообщал, что в столичных мечетях 13 мая пройдут мероприятия в честь Ураза-байрама, в мегаполисе ожидается порядка 250 тыс. участников празднования.