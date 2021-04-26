РИАМО - 26 апр. Возведение подземного пешеходного перехода начнется в мае текущего года по 1-му Тушинскому проезду в районе владения 19, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В ходе работ будут переустроены и проложены новые инженерные коммуникации, выполнено благоустройство территории. Строительство предстоит завершить в мае 2022 года», — отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На постройку этого объекта объявлен электронный конкурс. Подать заявки можно до 17 мая.

Пешеходный переход обеспечит безопасное и комфортное пересечение железнодорожных путей Рижского направления Московской железной дороги, доступ к общеобразовательной школе и Политехническому техникуму №47 им. В.Г. Федорова.

Протяженность объекта составит 61 м, а ширина – 4 м. Также будет оборудовано два лестничных схода с накладными колясочными спусками и два лифта для обеспечения доступа маломобильных граждан.

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