РИАМО - 26 апр. В столице спасатели помогли декоративной крысе, которая застряла головой в кукольном домике, зверек не пострадал, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Самостоятельно освободить зверька у хозяев не получилось. Происшествие случилось по адресу: ул. Тушинская, д. 12.

По прибытию спасатели аккуратно разобрали игрушечный домик и освободили крысу из пластмассовой конструкции.

Ранее дежурный расчет пожарно-спасательного центра Москвы помог освободить собаку, застрявшую в заборе. Она не пострадала.