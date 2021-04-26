РИАМО - 26 апр. Наибольшим интересом у посетителей Московского зоопарка пользуются животные из русских сказок, сообщила в понедельник журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова

«У нас очереди стоят к нашим «простым» животным. Это бурый медведь, лиса, волк. <...> Какие сказки у нас были в детстве, <...> вот туда мамочки своих детей и водят», — сказала Акулова.

По ее словам, в настоящее время также набирают популярность панды. Кроме того, посетители любят наблюдать за зайцами и жирафами.

Заместитель гендиректора по зоологической работе Московского зоопарка Алексей Суслов добавил, что всегда много посетителей в павильоне с обезьянами.

Московский зоопарк — один из старейших зоопарков в Европе и пятый по площади зоопарк России после зоопарков Ярославля, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Красноярска. В коллекции зоопарка сейчас находится 1267 видов животных.

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