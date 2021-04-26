РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. Лекторий с летней террасой и хозблоком, а также пять домиков для барбекю построят в экопарке «Губайловский» в подмосковном Красногорске, сообщается в официальной группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Модернизация концепции развития экопарка «Губайловский». Уважаемые посетители, в ближайшее время в парке будут проходить работы по точечному благоустройству. Уже к лету в парке появятся новые, современные и комфортные зоны для вашего отдыха», – говорится в сообщении.

Одним из объектов станет «Школа в лесу». Это некапительное строение круглогодичного использования. Общая площадь основного блока – 68 кв м. Предназначено для проведения небольших лекций, кружков, игр. В комплекс входит неотапливаемый хозяйственный блок 20 кв м для хранения мебели и инвентаря. Кроме того, проектом предусмотрена летняя терраса 92 кв м.

Также проектом предусмотрено 5 домиков для барбекю, каждый площадью 20 кв м. На веранде можно будет проводить детские и семейные праздники от 5 до 10 человек.

«Окончание работ запланировано на конец июня 2021 года. Парк остается открытым, но некоторые зоны, где проходят работы, огорожены. Будьте внимательны. Приносим извинения за временные неудобства», – заключается в материале.