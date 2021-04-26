РИАМО - 26 апр. Вишня сахалинская или вишня Саржента распустила свои розовые цветки в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» возле Субтропической оранжереи — рядом с малой черемухой, сообщает пресс-служба «Аптекарского огорода».

«Помимо вишни Саржента в «Аптекарском огороде» произрастают еще два вида сакуры — вишня курильская и вишня пильчатая, а также многочисленные сорта типа Аманогавы с темно-розовыми бутонами, Канзана с розово-красными бутонами...» - сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

По его словам, сакуру выращивают исключительно в декоративных целях, и она не имеет плодов. Сакурой может быть не только вишня, но и слива, черемуха, абрикос, персики и миндаль. Все они относятся к виду Prunus (Слива).

В ближайшие дни распустится привезенная прямо со склонов горы Фудзияма вишня мелкопильчатая сорта тисима. Ее можно найти в саду плодовых деревьев. В 2010 году дерево подарили от имени города Токио.

Другие сакуры растут в Саду с яблонями, абрикосами, миндалями и вишнями и в Дальневосточном саду.

Также сейчас на улице в «Аптекарском огороде» расцвели экзотические магнолии, крокусы, хохлатки, морозники, хионодоксы, волчья ягода, рододендрон, рябчики, пролески, тюльпаны, нарциссы, верески, альпийские фиалки, ирисы. Яркое цветение будет продолжаться до конца мая.