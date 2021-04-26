РИАМО - 26 апр. Вопрос о создании филиала Московского зоопарка на территории ТиНАО не обсуждается из-за пандемии коронавируса, сообщила журналистам генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«В связи с пандемией уже остановился этот вопрос (создания нового зоопарка - ред). Мы его сейчас даже не обсуждаем», — сказала Акулова.

Она добавила, что с каждым годом все большим интересом посетителей пользуется зоопитомник Московского зоопарка под Волоколамском. В Центре воспроизводства редких видов животных содержатся 160 видов и более 1 тыс. экземпляров животных, 78 видов включены в Красные книги России и МСОП.

Проект создания сафари-парка на территории Троицкого и Новомосковского округов столицы обсуждался с 2016 года. Планировалось, что к строительству привлекут инвесторов, а его площадь может составить до 600 га.