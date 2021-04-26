РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. В подмосковных Люберцах у аллеи Памяти прошел митинг, посвященный годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На митинге присутствовали глава городского округа Владимир Ружицкий, депутат Мособлдумы Игорь Коханый, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский.

«Чернобыльская АЭС - это не просто авария, это катастрофа. Конечно, она нанесла огромный ущерб. К сожалению, самое прискорбное то, что авария унесла человеческие жизни. Давайте вспомним и отдадим дань памяти и уважения тем, кто ушел», - сказал Ружицкий.

После все присутствующие возложили цветы к камню, установленному в честь участников ликвидации аварии на ЧАЭС. На митинге общественная организация «Союз-Чернобыль» вручила главе Люберец медаль.