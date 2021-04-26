РИАМО - 26 апр. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве военнослужащих, находящихся в запасе, на ежегодные военные сборы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Подписанный документ появился на портале правовой информации. Он вступил в силу с момента подписания 26 апреля. Правительство должно обеспечить проведение сборов в военных частях.

Членов запаса призовут на сборы в Вооруженные силы РФ, Росгвардию и органы государственной охраны и ФСБ. В ежегодных сборах, в зависимости от необходимости, участвуют от 5 до 15 тыс. военных в резерве.

В начале апреля в России стартовал весенний призыв, он продолжится до июля. Новобранцы из Москвы уже отправились на службу в воинские части Западного военного округа.