РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. Учащаяся спортшколы Люберец Лидия Соколова стала лидером чемпионата Центрального федерального округа по тяжелой атлетике, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На проходящем во Владимире чемпионате Центрального федерального округа среди мужчин и женщин спортсменка отделения тяжелой атлетики СШОР городского округа Люберцы Лидия Соколова заняла первое место в весовой категории до 76 кг», - сказал Ружицкий.

Соколова подняла в рывке 76 кг, в толчке - 96 кг, сумма двоеборья составила 172 кг.

Спортсменку и ее тренера Кирилла Завадского поздравили с победой.