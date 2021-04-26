РИАМО - 26 апр. В Подмосковье спасли задыхающегося ребенка, в больницу его доставил капитан полиции Кирилл Лопатин, о помощи попросила мать мальчика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Капитан Лопатин был на службе, когда сыну местной жительницы потребовалась срочная медицинская помощь. Мальчик издавал хрипы, а кожа лица посинела.

Лопатин решил вести ребенка в ближайшее медучреждение на служебной машине. В клинике врачи провели ребенку реанимационные мероприятия, а после его госпитализировали в центральную городскую больницу городского округа Балашиха для дальнейшей диагностики и лечения.

На следующий день мальчику исполнилось восемь лет. Работники подмосковной Госавтоинспекции решили поздравить мальчика и приехали на его выписку. Правоохранитель, который спас мальчика, пожелал ему всего самого хорошего и вручил подарок.