РИАМО - 26 апр. В Подмосковье спасли задыхающегося ребенка, в больницу его доставил капитан полиции Кирилл Лопатин, о помощи попросила мать мальчика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Капитан Лопатин был на службе, когда сыну местной жительницы потребовалась срочная медицинская помощь. Мальчик издавал хрипы, а кожа лица посинела.
Лопатин решил вести ребенка в ближайшее медучреждение на служебной машине. В клинике врачи провели ребенку реанимационные мероприятия, а после его госпитализировали в центральную городскую больницу городского округа Балашиха для дальнейшей диагностики и лечения.
На следующий день мальчику исполнилось восемь лет. Работники подмосковной Госавтоинспекции решили поздравить мальчика и приехали на его выписку. Правоохранитель, который спас мальчика, пожелал ему всего самого хорошего и вручил подарок.
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