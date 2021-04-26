РИАМО - 26 апр. Мероприятия в честь Ураза-байрама будут проходить в четырех столичных мечетях 13 мая, в городе ожидается как минимум 250 тыс. участников празднования, сообщил муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов.

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. В этом году Ураза-байрам отмечается 13 мая.

«Ситуация с празднованием будет немного лучше (чем в 2020 году - ред.), но ограничения останутся. <...> В Москве молитвы будут проходить только в четырех мечетях», - сказал Крганов.

По его словам, дополнительных площадок, как раньше, для верующих организовывать не будут. В действующих мечетях необходимо соблюдать меры антиковидной безопасности - сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра, носить маски и перчатки, помещения также будут дезинфицировать.

«Не менее 250 тыс. человек (ожидаются на праздновании Ураза-байрама - ред.) по городу. Несмотря на то, что некоторая часть мигрантов уехала в свои регионы, постоянно проживающих в Москве мусульман много. Прилегающие к мечетям улицы до 10-11 часов дня будут закрыты», - отметил Крганов.