РИАМО - 26 апр. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями в припаркованном автомобиле в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Тело погибшего нашли в понедельник. Автомобиль был припаркован на проезжей части Курьяновской набережной.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия», - отметила Иванова.

Она добавила, что правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и задержать подозреваемых.