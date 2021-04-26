РИАМО - 26 апр. За год в Сергиево-Посадском округе на комплексе по переработке отходов «Север» сортировку прошли 270 тыс. т отходов, комплекс стал вторым современным предприятием по сортировке ТКО в Московской области, сообщает пресс-служба «РТ-Инвест».
В настоящее время на сортировочные линии поступает свыше 1,2 т ТКО. Происходит это каждый день. За сутки через линии проходит объем равный весу 20 ж/д вагонов.
Эффективная мировая практика по снижению объемов захоронения отходов основывается на создании современной системы обращения с отходами, включающей в себя пять элементов, среди которых раздельный сбор, промышленная сортировка, переработка вторичных материальных ресурсов, компостирование органики и переработка в энергию неутильных фракций. Так, вся цепь преследует одну цель – превратить отходы в новый ресурс.
Важным этапом в построении подобной модели стал запуск комплекса «Север». Так, все отходы, которые поступают на КПО, проходят радиационный контроль и взвешивание. Кроме цеха сортировки, на комплексе функционируют цех компостирования для мелкой фракции с большим содержанием органики, а также участок измельчения крупногабаритных отходов.
Свыше 70% оборудования, которое установлено по программе импортозамещения, представляет собой преимущественное количество конвейерных систем, платформ, роторные сепараторы и другое. Особенность комплекса в Сергиево-Посадском округе в том, что отсев мелких фракций проходит посредством роторных сепараторов. При помощи них растет процент отбора вторичного сырья, которое направляется на переработку. Кроме того, в технологической цепочке используется воздушный сепаратор.
Посредством него из общего потока пластика отделяется пленка. Так повышается эффективность иного оборудования, а также облегчается работа сортировщиков.
На КПО «Север» было создано свыше 570 рабочих мест. Приоритет в плане трудоустройства отдается местным жителям.
За один год «РТ-Инвест» удалось запустить четыре комплекса по переработке отходов в городских округа Коломна, Сергиево-Посадский, Кашира и Можайский. На текущий момент суммарная мощность линий сортировки комплексов составляет 1,5 миллиона т. Компания занимается реализацией пилотного проект по возведению пяти заводов энергетической утилизации по технологии Hitachi Zosen Inova.
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