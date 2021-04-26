РИАМО - 26 апр. Идеи юных посетителей смогут определять облик территории и программу Московского зоопарка, сообщила журналистам руководитель архитектурного бюро «Дружба» Белла Филатова.

«На первом этапе проекта участие детей и подростков планируется в модернизации территории зоопарка. В дальнейшем планируется создание целого детского представительства (на территории зоопарка - ред.), для того, чтобы дети и подростки могли влиять на операционную деятельность зоопарка», — сказала Филатова.

По ее словам, первые идеи детей в столичном зоосаде воплотят в октябре 2021 года. Первый этап проекта пройдет на его территории с июня по сентябрь. Дети от 6 до 17 лет примут участие в образовательной программе.

В частности, проведут архитектурные воркшопы по проектированию объектов зоопарка, а также конкурс стрит-арта для художников 13-17 лет. На одном из фасадов зоопарка появится большое граффити.

В августе пройдет открытый ботанический фестиваль, также планируют организовать ярмарку саженцев.