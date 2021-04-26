РИАМО - 26 апр. Знаки рядом со столичными водоемами «Выход на лед запрещен!» поменяли на «Купаться запрещено!», такие появились на 250 водоемах для безопасности москвичей, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Всего специалисты ГУП «Мосводосток» заменили более 900 знаков. Купаться разрешено только там, где есть знаки «Место купания».

Перед купальным сезоном московские спасатели несколько раз тщательно обследуют дно водоемов, чтобы исключить риск травматизма горожан из-за случайного мусора, а разрешение на купание в том или ином водоеме выдает Роспотребнадзор после анализа качества воды.

Сезон речной навигации в Москве из-за теплой погоды в 2021 году стартовал уже 13 апреля. С этого дня можно прокатиться на теплоходе по Москве-реке, полюбоваться столицей с воды и насладиться видами вечернего города.