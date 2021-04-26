РИАМО - 26 апр. В 2024 году в Одинцовском городском округе в поселке Горки-2 построят школу на 550 мест, общеобразовательное учреждение возведут по госпрограмме Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за бюджетные деньги, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«По объекту разработана проектная документация. Заключен договор на проведение экспертизы», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проектной документацией предусматривается возведение нового здания школы, где разместятся просторные современные классы, лаборатории, мастерские, методические кабинеты, актовый и спортивный залы. Общеобразовательное учреждение будет адаптировано для обучения детей с ограниченными возможностями.

Стадион с беговыми дорожками, спортивные площадки для игровых видов спорта и места для отдыха – все это запроектировано на прилегающей территории.

Окончание строительства и ввод школы в эксплуатацию планируется в 2024 году.