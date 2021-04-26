РИАМО - 26 апр. Столичные следователи проверят обстоятельства отравления кремом 10-месячного мальчика, которого доставили в больницу, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, малыш находился дома с мамой и надкусил тюбик с кремом, когда она отвлеклась. Крем попал мальчику в рот, после чего женщина обратилась за медпомощью.

На текущий момент жизни малыша ничего не угрожает. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

«В ближайшее время будут опрошены родители малолетнего. Также следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказала Иванова.

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