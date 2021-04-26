РИАМО - 26 апр. Специалисты исследовали более 2 тыс. проб молока-сырья, произведенного в Подмосковье, с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За I квартал текущего года произведен отбор проб более 2 тысяч коровьего, 135 проб козьего и 23 пробы овечьего молока», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, было найдено 70 отклонений от стандартов качества и безопасности сырого молока. В этих случаях пробы берутся повторно, а за предприятием устанавливается усиленный контроль.

Воскресенский добавил, что некачественное молоко не только выявили, но и не допустили к потребителю. Важно выявить отклонения в сырье до того, как оно попало на предприятия по переработке, поэтому проверка проводится именно на этом этапе.

Бактериальную обсемененность, кислотность и жирность молока определяют при продаже сырого молока хозяйствами не реже одного раза в 10 дней согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».