РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. В связи с реорганизацией ряда образовательных учреждений Подольска названия более 20 дошкольных образовательных организаций изменились, сообщается на сайте комитета по образованию администрации округа.

Так, детский сад №1 «Аленький цветочек» теперь называется МОУ «Лицей №5» (дошкольное отделение), детсад №4 «Рябинушка» - МОУ СОШ №19 (дошкольное отделение 1), детсад №4/2 «Рябинушка» - МОУ СОШ №19 (дошкольное отделение 2), детсад №41 «Золотой петушок» - МОУ СОШ № 19 (дошкольное отделение 3).

Название детского сада №11 «Росинка» изменилось на МОУ СОШ №10 (дошкольное отделение 1), а название детсада №29 «Сударушка» - МОУ СОШ №10 (дошкольное отделение 2). Детский сад №5 теперь будет называться МДОУ 21/2 «Незабудка», а №10 - МДОУ 21/3 «Незабудка». Дошкольное образовательное учреждение №35 «Звездочка» теперь называется МОУ СОШ №29, детский сад №48 «Яблонька» - МДОУ 44/2 «Малыш».

Ознакомиться со всем списком детсадов, названия которых изменились, горожане могут на сайте комитета по образованию администрации округа.