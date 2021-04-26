РИАМО - 26 апр. В Московском зоопарке не планируют вакцинировать животных от коронавируса, решение приняли после консультации с ветеринарами, сообщила в понедельник журналистам генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

«Что касается вакцинации (животных от коронавируса - ред.), мы обсуждали с нашими ветеринарными врачами. <...> Мы не можем рисковать нашей коллекцией», — сказала Акулова.

По ее словам, в настоящее время эффективность вакцинации животных от коронавируса не доказана. В коллекцию Московского зоопарка входят множество редких видов, в том числе занесенных в Красную книгу.

Акулова добавила, что в зоопарке сохраняются меры по противодействию распространения Covid-19. По ее словам, на сегодняшний день сотрудники, работающие с животными, не болели коронавирусом.

«Достаточно жесткие меры нами были приняты, <...> чтобы обезопасить животных и людей, которые с ними работают», - сказал заместитель генерального директора по зоологической работе Московского зоопарка Алексей Суслов.

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