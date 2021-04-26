РИАМО - 26 апр. В Ленинском городском округе в деревне Мисайлово откроется тысячный магазин сети продуктовых супермаркетов «Верный», открытие намечено на 27 апреля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Суммарная площадь нового объекта составит 483 кв м. На текущий момент это второй магазин в поселении. Открытие супермаркета пройдет по адресу: Молодежный бульвар, дом 15.
Во время открытия для первых покупателей будет проходить розыгрыш крупных призов. Малообеспеченные многодетные семьи получат продуктовые корзины.
В связи с угрозой распространения Covid-19 на мероприятии в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора примут меры санитарно-эпидемиологического контроля.
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