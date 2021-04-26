РИАМО - 26 апр. В Ленинском городском округе в деревне Мисайлово откроется тысячный магазин сети продуктовых супермаркетов «Верный», открытие намечено на 27 апреля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Суммарная площадь нового объекта составит 483 кв м. На текущий момент это второй магазин в поселении. Открытие супермаркета пройдет по адресу: Молодежный бульвар, дом 15.

Во время открытия для первых покупателей будет проходить розыгрыш крупных призов. Малообеспеченные многодетные семьи получат продуктовые корзины.

В связи с угрозой распространения Covid-19 на мероприятии в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора примут меры санитарно-эпидемиологического контроля.

Когда и какие справки нужны в школу и детский сад>>