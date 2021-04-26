РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. Память ликвидаторов последствий катастрофы на атомной электростанции в Чернобыле почтили в подмосковном Красногорске в понедельник, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Митинг в честь ликвидаторов последствий техногенных катастроф состоялся на Красной горке.

Памятное мероприятие прошло при участии депутата Мособлдумы Галины Уткиной, замглавы администрации по социальной сфере Татьяны Квасниковой, председателя общественной организации «Союз-Чернобыль» Виталия Ласковца и участника ликвидации катастрофы от 15-го ЦНИИИ Инженерных войск имени Карбышева Леонида Радевича. Также к митингу присоединились представители местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

Участники собрались на панихиду у памятника Георгию Победоносцу на территории Знаменского храма, затем возложили цветы у памятного знака ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на Красной горке.

450 военнослужащих, ученых, медиков, водителей, поваров, строителей и других специалистов Красногорского района участвовали в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, среди них 141 сотрудник ЦНИИИ имени Дмитрия Карбышева.

Для ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС с 1986 по 1989 годы Красногорский военкомат призвал 77 военнослужащих запаса.

Сегодня в Красногорске проживает 543 жителя, которые были подвержены радиационному воздействию.