РИАМО - 26 апр. Мобильные бригады вакцинации от Covid-19 заработали еще в трех московских торговых центрах — «ЕвроПарк» на Рублевском шоссе, «Леруа Мерлен» на Киевском шоссе и в «Глобусе» около станции метро «Медведково», сообщает столичный оперштаб.

Вакцинация в ТЦ проводится для граждан бесплатно и без предварительной записи. Бесплатно сделать прививку от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник.

С 27 апреля пожилым москвичам, сделавшим прививку от коронавируса, будут вручать подарочную карту номиналом 1 тыс. рублей.

В столице за минувшие сутки зафиксировано 2 687 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе выявили 1 082 996 случаев заболевания.

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