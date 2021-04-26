РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Школьники подмосковного Подольска провели танцевальный флешмоб с призывом соблюдать правила дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» на территории Подольска прошел социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность». В нем приняли участие 49 общеобразовательных организаций и Дом детского творчества «Контакт».

Ярким завершением социального раунда стало тематическое мероприятие, в рамках которого автоинспекторы совместно с педагогами школы №32, юными инспекторами движения из отряда «Магистраль», хореографическим коллективом «Колорит» организовали флешмоб «Самый ценный пассажир». Под зажигательную тематическую музыку участники флешмоба привлекли внимание своих сверстников и взрослых к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, взаимоуважению на дороге, внимательному поведению пешеходов при пересечении проезжей части.