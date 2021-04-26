РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Люберец Вадим Буга стал бронзовым призером межрегионального турнира по греко-римской борьбе среди юношей 11-16 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Турнир по греко-римской борьбе памяти сотрудников спецподразделения «Альфа», погибших при исполнении воинского долга, прошел в минувшие выходные в Зеленограде. В нем поучаствовали около 350 борцов со всех регионов России.

Буга достойно выступил на межрегиональном турнире. Он занял третье место в весовой категории 68 кг.