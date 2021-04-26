РИАМО - 26 апр. Памятник Николаю Гоголю, который сейчас стоит на Никитском бульваре в центре столицы, во дворе бывшей усадьбы графа Александра Толстого, поставили в 1909 году на столетие писателя на Арбатской площади, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Он стал вторым русским писателем после Пушкина, которому поставили памятник в Москве. Впервые идея памятника возникла в 1880 году. В 1896 году решили, что памятник будет представлять из себя «бронзовое изваяние писателя в сидячем положении» и в аутентичном костюме. Его решили поставить на Арбатской площади рядом с Пречистенским бульваром (сейчас это Гоголевский бульвар).

В 1902 году из 46 проектов выбрали 4 — академика архитектуры Пармена Забелло, архитектора Владимира Шервуда, скульпторов Сергея Волнухина и Роберта Баха. Но ни один из них не утвердили.

На следующем заседании свой проект представил скульптор Николай Андреев. Для создания памятника он перечитал произведения писателя, изучил его портреты, встретился с его сестрой Ольгой и другими современниками. Проект одобрили единогласно.

На постаменте Николай Андреев изобразил героев произведений Гоголя: «Ревизор», «Шинель», «Тарас Бульба», «Мертвые души», «Петербургские повести», «Вечера на хуторе близ Диканьки».

На изготовление ушло два года. 26-28 апреля 1909 года на Арбатской площади прошло торжественное открытие, которое посетили 4 тыс. человек, вместо заявленных 1,5 тыс.

Основатель Русского фотографического общества Карл Фишер запечатлел торжество, сохранилась его фотография публики на Пречистенском бульваре 26 апреля 1909 года и запрос на разрешение на съемку.

Памятник перенесли в 1951 году на территорию Донского монастыря, а в 1959 поставили на место, где он стоит сейчас – во дворе бывшей усадьбы графа Александра Толстого. Там Николай Гоголь провел последние 4 года жизни.