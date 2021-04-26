РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. Люберецкие спортсменки в составе сборной Московской области стали лидерами на всероссийском турнире по регби среди девушек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Победителем всероссийского турнира «Краса регби» среди девушек до 16 лет стала сборная команда Московской области. В ее составе выступили семь спортсменок из городского округа Люберцы.

На турнире подмосковные спортсменки не проиграли ни одного матча. В финале их соперником стала команда из Пензенской области.

Турнир состоялся в Сочи, в нем приняли участие 10 команд из разных уголков России.