РИАМО - 26 апр. Ветеринарные специалисты Московской области начали первый этап по профилактике заболеваний диких животных путем раскладки оральной вакцины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Первый этап раскладки оральной вакцины для иммунизации диких плотоядных животных против бешенства стартовал 25 апреля. В период до 15 мая текущего года планируется разложить более 540 тыс. доз вакцины. В том числе с помощью средств малой авиации запланировано разложить 268 тыс. доз вакцины», - сказал Сергей Воскресенский.

Весной 2020 года было разложено 500 тыс. доз вакцины. Вакцина предназначена для иммунизации диких плотоядных животных - лисиц, енотовидной собаки, против бешенства на неблагополучных и угрожаемых по бешенству территориях.

«За первые два дня раскладки с помощью средств малой авиации разложено 24 тыс. дозы на территориях лесного фонда, а также в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях городских округов Воскресенск, Егорьевск, Луховицы и Коломенский. Всего в 2021 году с использованием средств малой авиации будет разложено более 804 тыс. доз», - отметил Сергей Воскресенский.

По словам министра, метод раскладки оральной вакцины с использованием средств малой авиации является одним из самых эффективных для профилактики бешенства диких плотоядных животных.

«Данный метод применяется в Подмосковье с 2019 года. Последние 2 года на раскладку с использованием средств малой авиации приходится 2/3 объема всей вакцины, предназначенной для этих целей. Это позволило существенно снизить количество регистрации случаев бешенства животных в регионе», - подчеркнул Воскресенский.

Он добавил, что количество случаев на сегодня снижено в 4 раза. По сравнению с прошлым годом, в котором было зарегистрировано на данный период 42 случая бешенства животных в 14 муниципальных образованиях, в 2021 году зарегистрировано 10 случаев бешенства животных в 5 муниципальных образованиях Московской области.

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