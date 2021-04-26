РИАМО - 26 апр. Самое большое количество случаев коронавирусной инфекции за сутки в Подмосковье зафиксировали в Одинцове (103) и Люберцах (79), всего выявили 609 случаев заболевания Covid-19, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

58 случаев заболевания было зафиксировано в Балашихе, 53 – в Раменском, 29 – в Подольске, 24 – в Домодедове, 23 – в Пушкине, по 20 – в Ленинском округе и Сергиевом Посаде, 19 – в Красногорске, 17 – в Орехово-Зуеве, по 12 – в Клину и Чехове, 11 – в Егорьевске.

Еще десять случаев коронавируса выявили в Лотошине, по девять – в Лобне и Протвине, по восемь – в Ступине и Шатуре, по семь – в Богородском и Жуковском, по шесть – в Волоколамске, Воскресенске и Наро-Фоминске, по пять – в Дмитрове, Коломне, Лыткарине, Озерах и Электростали, по три – в Долгопрудном, Дубне, Королеве, Краснознаменск и Электрогорске, по два – в Ивантеевке, Истре, Мытищах и Реутове.

По одному случаю Covid-19 зафиксировали в Дзержинском, Кашире, Котельниках, Луховицах и Серпухове.

Ни одного случая коронавирусной инфекции за сутки не выявили в Бронницах, Власихе, Зарайске, Звездном городке, Красноармейске, Лосино-Петровском, Можайске, Молодежном, Павловском Посаде, Пущине, Рошале, Рузе, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Талдоме, Фрязине, Химках, Черноголовке, Шаховской и Щелкове.

С начали пандемии в Московской области выявили 247 394 случаев заболевания. Скончались 5 748 человек, выздоровели и выписались 203 720 пациентов.

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